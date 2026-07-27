Occident activa un dispositivo especial para atender a los afectados por incendios forestales

Archivo - Imagen de la sede de Occident en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Occident ha puesto en marcha un dispositivo especial para reforzar la atención y servicio a los afectados por incendios forestales registrados en distintas zonas de España, informa en un comunicado este lunes.

La aseguradora ha asignado un equipo especializado de peritos y tramitadores para agilizar la gestión de los siniestros y ofrece asistencia telefónica para resolver dudas.

En la misma línea, la compañía se está poniendo en contacto con todos los clientes afectados a través de su mediador habitual y ha reforzado el resto de vías de contacto para dar respuesta a posibles consultas.