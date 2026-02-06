Occident envía más de 112.000 alertas preventivas y refuerza el servicio ante 'Leonardo'

Imagen de Occident. - OCCIDENT

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Occident ha reforzado la prevención e información a sus asegurados ante la borrasca 'Leonardo', en un mes de enero marcado por la "climatología adversa" que ha llevado a la empresa aseguradora a enviar más de 112.000 alertas meteorológicas a sus clientes, ha explicado este viernes en un comunicado.

El inicio del año ha sido especialmente intenso en términos meteorológicos, explica Occident, lo que ha provocado un aumento importante de los siniestros, para los que se envían alertas preventivas y se activan dispositivos especiales.

Además, la llegada de la borrasca 'Leonardo', con acumulaciones de más de 200 litros de agua por metro cuadrado en algunos puntos del país, ha hecho que Occident active un dispositivo especial "para reforzar la atención y el servicio a sus asegurados".

Así, todos los clientes que hayan recibido una de estas alertas disponen de un teléfono de atención para comunicar los siniestros derivados del episodio y trasladar sus consultas.

Occident también ha reforzado la red de peritos para valorar y evaluar los daños y, en las zonas de difícil acceso, ofrece la posibilidad de realizar la peritación a distancia.