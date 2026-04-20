Ocho empresas licitan en el concurso para construir 1.940 viviendas en suelos públicos en Catalunya

Archivo - Vista de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ocho empresas se han presentado a la licitación del concurso para construir 1.940 viviendas en suelos públicos, en el marco del objetivo del Govern de impulsar el parque público de vivienda, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este lunes.

En concreto, tres de los licitadores se han presentado en las cuatro agrupaciones del concurso, tres se han presentado en la Agrupació 2 --Camp de Tarragona y Penedès-- y dos en la Agrupació 1 --Área Metropolitana de Barcelona y Vallès Occidental--.

El Govern ha celebrado el "éxito del llamamiento" y ha dicho que avala el modelo de política pública de vivienda que está llevando a cabo.

Ha señalado que los solares están en municipios con diferentes ámbitos de precio y que todos tienen un mínimo de demanda de alquiler acreditada.

Se han tenido en cuenta varios criterios, como el plan económico y financiero, la metodología en la planificación y control de la ejecución de las obras o el plan de conservación y mantenimiento del edificio.