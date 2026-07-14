El ocio educativo de calidad reduce los efectos de la pobreza infantil, según un informe

Archivo - Varios niños a la salida del colegio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ocio educativo de calidad y accesible reduce los efectos de la pobreza infantil, según el informe 'Què funciona contra la pobresa infantil? Polítiques i programes de lleure educatiu per mitigar la pobresa infantil', del Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), Unicef Comitè Catalunya y la Conselleria de Economía de la Generalitat.

En un comunicado conjunto este martes, han explicado que el estudio identifica qué programas de ocio contribuyen más a mejorar el desarrollo, el bienestar y las oportunidades de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Así, concluye que las actividades extraescolares de carácter educativo y los programas multimodales son las que "presentan una evidencia más sólida" de resultados positivos en términos de inclusión.

"Este tipo de programas mejora el rendimiento académico, la motivación, la autoestima, las habilidades socioemocionales y la vinculación con la escuela", y añaden que también hay resultados positivos en los 'casals', las colonias, los 'esplais', los 'caus' y otras actividades de ocio estructurado.

El estudio subraya que los impactos más positivos se dan cuando las actividades están "bien estructuradas, tienen una clara intencionalidad educativa y cuentan con profesionales o adultos de referencia" que acompañan a los niños.