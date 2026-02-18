El ocio nocturno catalán (Fecasarm) prevé facturar 143 millones durante el MWC y el Springbreak

Imagen del Mobile World Congress 2025. - FECASARM

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha estimado en 143 millones de euros la facturación del ocio nocturno y la restauración de Barcelona con motivo del Mobile World Congress (MWC) 2026 y el Springbreak, el periodo de vacaciones académicas en Estados Unidos.

La patronal justifica sus estimaciones ante la previsión de volver a superar los 100.000 visitantes en el MWC, que se celebra del 2 al 5 de marzo, y ante la llegada de cerca de 30.000 jóvenes internacionales a raíz del Springbreak, especialmente durante el mes de marzo, informa en un comunicado este miércoles.

En un acto previo a celebración, los dirigentes del MWC estimaron en 585 millones de euros el impacto económico de esta edición, de los que la patronal prevé que unos 130 millones (22,2%) correspondan al sector del ocio nocturno y la restauración.

En caso de confirmarse estos cálculos, la cifra sería cinco millones de euros superior a la facturación de la edición anterior, cuando recaudó 125 millones.

Sobre el Springbreak, el Fecasarm prevé que el festival genere unos 13 millones de euros para el sector.