El ocio nocturno ve "medidas desproporcionadas e ineficaces" en la nueva Ley del Tabaco

Archivo - Una persona fuma en una terraza - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Spain Nightlife ha asegurado que el proyecto de reforma de la Ley del Tabaco contiene "medidas desproporcionadas, ineficaces e injustificables", y que sorprende y preocupa a la hostelería y el ocio nocturno, en un comunicado este miércoles.

Ha reaccionado de esta forma a la aprobación del proyecto por parte del Gobierno este martes, que ahora debe iniciar la tramitación parlamentaria.

La entidad ha asegurado que la ley no logrará reducir el consumo de tabaco y que "el consumo se trasladará a espacios no legalizados ni controlados y a domicilios particulares".

"Acabará provocando más ruido, más suciedad y una mayor afectación a la salud, siendo que la medida tan solo servirá para mermar la afluencia de público a las terrazas y espacios de ocio al aire libre, terminando por provocar la amortización de miles de puestos de trabajo en sendos sectores", ha añadido.

Por ello, ha reclamado que la ley no incluya la prohibición de fumar en terrazas ni en espacios al aire libre de restaurantes, bares ni locales de ocio nocturno.