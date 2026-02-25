La ocupación hotelera en Barcelona baja en 2025 hasta un 80,1%, según el Gremi d'Hotels

Archivo - Vistas de Barcelona en las inmediaciones del Hotel W - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera en Barcelona ha cerrado 2025 con una caída interanual de 0,7 puntos porcentuales, hasta situarse en un 80,1%, y con un precio medio por habitación de 190,7 euros, 2,7 euros más que el año anterior, informa el Gremi d'Hotels de Barcelona este miércoles en un comunicado.

Según los datos compartidos por la entidad, la ocupación durante el primer semestre del año "continuó arrastrando la dinámica de ocupaciones por debajo del mismo periodo del año anterior", una tendencia a la baja que comenzó en julio de 2024, mientras que durante la segunda mitad del ejercicio se dio una estabilización de las ocupaciones.

En términos del precio medio hotelero, el Gremi d'Hotels de Barcelona ha atribuido el incremento a la subida del IPC anual, lo que ha dejado las cifras "en un escenario de equidad con el año anterior".

De cara al ejercicio en curso, la entidad ha aplaudido las dinámicas actuales, especialmente en el conocido como ámbito 'MICE' (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), con un calendario de eventos que "permiten confiar en mantener esta situación de estabilidad positiva".

El presidente del gremio, Jordi Clos, sin embargo, ha matizado que existe una gran preocupación en el sector en torno a la subida del impuesto turístico y el recargo municipal en Barcelona: "Será necesario ir haciendo seguimiento del impacto que esta medida puede tener sobre la actividad y aquellos segmentos más estratégicos y que, no se propicie una caída cualitativa y endémica", ha valorado.