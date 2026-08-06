La Oficina Antifrau abre expediente por la contratación de la hija de Orriols como policía local

Archivo - La diputada, alcaldesa de Ripoll (Girona) y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante una sesión de control al Govern - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un expediente a la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, por presuntas irregularidades en la contratación de su hija como policía local.

Según ha podido saber Europa Press, el procedimiento en la OAC responde a una denuncia, que ha sido admitida a trámite y pasa ahora a una fase de instrucción (fase de evaluación previa de verosimilitud).

La semana pasada, en una declaración ante los medios, Orriols negó haber influido en la contratación de su hija como policía local y defendió que obtuvo "la mejor nota en un proceso de selección reglado" para una plaza de urgencia.

Lo dijo después de que el grupo de Junts per Ripoll pidiera a la alcaldesa delegar las competencias de la concejalía de Seguridad para evitar un "conflicto de intereses" tras la incorporación de su hija al cuerpo.

"El proceso de selección ha sido impoluto, y todos los concejales tienen acceso a este expediente para comprobarlo. Pero lo que les interesa no es el expediente que demuestra que no ha habido ningún tipo de trato de favor ni de interferencia. Lo que les interesa es hacer correr rumores", dijo.

Añadió que, como alcaldesa, no puede beneficiar ni perjudicar a nadie sirviéndose de su cargo: "Y es exactamente lo que he hecho. Mantenerme al margen del proceso de selección tal y como marca la ley", como dice que hace en todos los que se impulsan desde el consistorio.