La Oficina Antifrau archiva la denuncia por irregularidades en transparencia en la Copa América

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha archivado la denuncia presentada por la plataforma No a la Copa del América por presuntas irregularidades en materia de transparencia en la organización de la 37 edición evento deportivo, según han explicado a Europa Press fuentes del organismo público.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la plataforma solicitaba que se investigara las aportaciones económicas efectuadas por la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y otros entes públicos catalanes implicados en el evento.

Las mismas fuentes han explicado que la OAC no puede hacer investigaciones prospectivas, si no sobre irregularidades concretas que no vienen precisadas en la denuncia.