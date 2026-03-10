La Oficina de Extranjería en Catalunya ha resuelto 580.000 expedientes en los dos últimos años

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, inaugura la jornada para analizar los primeros nueve meses de la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería - EUROPA PRESS

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha subrayado que la Oficina de Extranjería en Catalunya ha resuelto unos 580.000 expedientes en los dos últimos años, una labor que ha puesto en valor ya que, ha asegurado, es necesario intensificar: "No es ninguna tontería".

Lo ha indicado este martes en la presentación de una jornada organizada por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) para analizar los aspectos prácticos tras los primeros nuevos meses de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, y que también ha inaugurado su decana, Cristina Vallejo.

La jornada ha contado con una intervención de responsables de la Oficina d'Estrangeria de Barcelona, donde han analizado diversos casos prácticos para resolver dudas junto con los asistentes respecto a este nuevo reglamento.

En este sentido, Prieto ha defendido el proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Ejecutivo a finales de enero, alegando que así se logrará alcanzar una gran masa laboral que pueda incorporarse a los servicios en Catalunya: "Es un beneficio para toda la sociedad".

INCREMENTO DE EXPEDIENTES

Prieto ha indicado que en los últimos 10 años los expedientes de extranjería en Catalunya se han doblado, pasando de los 157.000 a los cerca de 300.000, lo que ha requerido de un proceso de redimensionarlo todo y simplificar los trámites.

Específicamente en Barcelona, ha reconocido que está funcionando de "forma tensionada" por una cuestión de volumen de población y ha dicho que el personal actual que trabaja en este proceso de regularización --tanto funcionarios como interinos-- se debe ajustar a los tiempos actuales.

PONER EL MARCADOR A 0

En este sentido, Prieto ha defendido la medida adoptada por el Gobierno y ha señalado que es la sexta vez que se lleva a cabo en la historia de la democracia: "Todos los presidentes han utilizado la regularización extraordinaria cuando ha habido una situación elevada en situación irregular".

Sobre cifras, ha hablado de unas 500.000 personas que podrían acogerse a este proceso de regularización ya que actualmente viven en el conjunto de España con "deberes y obligaciones, pagando impuestos indirectos, pero no tienen derechos", si bien ha alertado de que esto no tiene ninguna lógica.

"Si están aquí y viven entre nosotros, regularicemos su situación para integrarse en el sistema en su totalidad", ha resaltado Prieto, que ha subrayado iniciar este proceso para poner el marcador a 0.

IMPACTO EN EL PIB

"Cuando algunas fuerzas políticas dicen que 'es mentira que los extranjeros vayan a pagar las pensiones'. Sí, es mentira, porque ya nos las están pagando", ha expresado Prieto, que ha indicado que el 16% de este sector de la población ya está contribuyendo a la seguridad social.

Además, ha añadido que de cada 10 euros que aportan, gastan 1, y ha hecho referencia a las indicaciones del Banco de España, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, si bien ha explicado que sus recomendaciones explicitan la necesidad de contar con un mínimo de 250.000 personas migrantes cada año.

CULTURA DINÁMICA

El delegado del Gobierno ha hablado del papel que juega el elemento cultural en este ámbito, ya que Catalunya es una tierra de inmigrantes y emigrantes: "Lo hemos sufrido a lo largo de nuestra historia y forma parte de nuestra esencia", ha expresado.

Sobre esto, ha afirmado que la cultura es dinámica, se enriquece a partir de las personas que vienen a vivir a un lugar determinado y acaban formando parte de la cultura catalana, y también de la española en su conjunto.

"Esto es bueno para todos, lo haremos bien y de la mejor forma posible. Os necesitamos", ha trasladado a los profesionales del ICAB especializados en Extranjería.

VALLEJO

Por su parte, la decana Cristina Vallejo ha puesto en valor la colaboración institucional: "Estamos ante una realidad social y económica, con cambios constantes, donde la seguridad jurídica es imprescindible. Hoy venimos a reforzarla, reflexionando sobre los aspectos prácticos del Reglamento de Extranjería con ponentes especializados".

Ha recordado que el Colegio ha constituido recientemente el Grupo de la Abogacía de Extranjería del ICAB "con la voluntad de promover la participación en la vida colegial de los abogados y abogadas que se dedican profesionalmente en el Derecho de Extranjería" por ser un espacio de encuentro, debate y reflexión jurídica.