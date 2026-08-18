Las oficinas móviles y virtuales de la Generalitat han gestionado 4.769 trámites en 9 meses

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Virtual y las Oficines d'Atenció Ciutadana(OAC) móviles de la Generalitat han facilitado 4.769 trámites burocráticos y administrativos en los últimos 9 meses, con el objetivo de ofrecer una atención "personalizada" a la ciudadanía.

Estos dos servicios se han puesto en marcha en octubre de 2025 y abril de 2026, respectivamente, con el objetivo de mejorar la "cohesión territorial" de Catalunya, en palabras del conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.

Según ha explicado en declaraciones a los medios, estas alternativas a las oficinas presenciales permiten evitar desplazamientos y ofrecer "atención más cercana", especialmente en los municipios rurales.

OFICINA VIRTUAL

La Oficina Virtual ha realizado 3.588 videoatenciones desde el pasado octubre, en un sistema que permite hacer gestiones a través de una videollamada con un agente sin tener que desplazarse a un punto presencial.

El servicio ofrece 180 citas a la semana a través de la web 'gencat.cat', con 7 informadores especializados que pueden realizar gestiones en nombre de los solicitantes, para cubrir unos 40 trámites de diferentes ámbitos relacionados con la igualdad, la salud o la movilidad.

Entre las gestiones más solicitadas están el registro de parejas estables (2.003 videoatenciones); el reconocimiento y la revisión del grado de discapacidad (579); y el reconocimiento de la situación de dependencia (375).

Dalmau destaca que los ciudadanos evitan así desplazarse, pero a la vez están acompañados en sus trámites con la Generalitat: "Permite que una persona que quiere hacer el trámite desde su casa no se sienta sola y lo pueda hacer acompañada por un profesional".

Se espera que próximamente se incorpore la traducción simultánea en catalán, castellano e inglés, además de la posibilidad de solicitar un intérprete de lengua de signos, y se prevé la incorporación de todos los trámites que se pueden realizar actualmente de manera presencial.

OFICINAS MÓVILES

Por otro lado, las OAC móviles se pusieron en marcha el pasado mes de abril con el objetivo de acercar los servicios de la Generalitat a aquellos municipios que no tienen una OAC cerca, han atendido a 1.181 personas en 5 furgonetas que visitan más de 200 municipios al mes, y están divididas en 5 líneas de territorio, las cuales Dalmau pretende "consolidar estimulando la demanda".

La ruta centro (166 atenciones registradas) abarca las comarcas de Lleida del Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d'Urgell, Solsonès y Segarra, además de algunas de Barcelona como el Bages, Berguedà, Lluçanès y Moianès.

La ruta noreste (319) recoge más comarcas de Barcelona, como Osona, Maresme y el Vallès Oriental, así como algunas de Girona, como el Alt y el Baix Empordà, Ripollès, Selva y Garrotxa.

Por otro lado, la noroeste (128) engloba a las comarcas de Lleida del Alt Urgell, Alta Ribagorça, Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Noguera, además de la Cerdanya, que tiene el territorio dividido entre Lleida y Barcelona, que también incluye en esta ruta al Berguedà.

La ruta sureste (186) recoge las últimas comarcas de Barcelona, como el Garraf, Anoia, Alt y Baix Penedès, y algunas de Tarragona, como el Tarragonès, Alt y Baix Camp, Conca de Barberà y Priorat.

Por útlimo, la suroeste (382), que es la que más atenciones ha registrado, engloba las últimas comarcas de Tarragona: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre y Terra Alta.

El conseller ha reafirmado que "el ámbito digital supone una barrera para muchas personas, como las personas mayores", y que esta medida permite que la atención ciudadana llegue directamente a los municipios rurales de Catalunya.

En este caso, los trámites más pedidos son la identificación digital como el idCAT Móvil, el idCAT certificado y la firma electrónica (348 solicitudes); el reconocimiento de la situación de dependencia (134), los trámites con otras administraciones (104), los trámites con otros organismos de la Generalitat (85) y el reconocimiento del grado de discapacidad (85).

En ambos casos, los ciudadanos usuarios han puntuado los servicios por encima del 4,9 sobre 5, con un 4,95 y un 4,93, respectivamente.