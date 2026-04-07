Las olas de calor marinas alteran los ecosistemas del Mediterráneo occidental, según un estudio

Archivo - Gaviotas en la playa de la Barceloneta, en Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) y el laboratorio LOCEAN-IPSL, perteneciente a la Universidad de la Sorbona (Francia), ha demostrado que las olas de calor marinas están alterando "profundamente" los ecosistemas del Mediterráneo occidental.

Publicado en 'Scientific Reports', el estudio analiza "por primera vez" cómo los eventos climáticos extremos afectan al ecosistema marino y las actividades pesqueras que dependen de él, informa el ICM en un comunicado este martes.

Según la investigación, las olas de calor de la última década han ocupado más del 60% del área del Mediterráneo occidental, afectando "profundamente" a la ecología de la cuenca mediante la alteración de procesos biológicos y provocando cambios en la distribución de especies, incluso en algunas relaciones tróficas.

El equipo asegura que estos episodios "no actúan de forma aislada, sino que aceleran tendencias de deterioro ya detectadas" en el Mediterráneo vinculadas a la sobrepesca, la contaminación y el uso creciente del espacio marino, entre otros.

Los resultados indican que la respuesta del Mediterráneo no es uniforme y que mientras que en el norte del área de estudio se detectan incrementos de temperatura más grandes respecto a lo habitual, en el sur --en áreas como el mar de Alborán y el mar de Argelia-- las olas de calor alcanzan temperaturas "absolutas más altas".

"Esto genera un estrés térmico crítico para muchas especies que perjudica de forma más marcada la pesca existente y transforma el medio marino", y también señalan las repercusiones de estos episodios sobre especies como la merluza y la sardina, cuyas poblaciones podrían experimentar una mayor reducción a causa del calor.