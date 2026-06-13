Olesa de Montserrat (Barcelona) estrena la ampliación y reforma de la Biblioteca Santa Oliva

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Olesa de Montserrat (Barcelona) ha inaugurado este sábado la reforma y ampliación de la Biblioteca Santa Oliva, un proyecto que ha triplicado la superficie útil del equipamiento, pasando de los 817 metros cuadrados originales a un total de 2.030 metros cuadrados, informa un comunicado del Govern.

La inversión total de las obras ha ascendido a 4,6 millones de euros, una cantidad financiada conjuntamente por el Departamento de Cultura de la Generalitat con 1,8 millones, la Diputación de Barcelona con 1,1 millones y el propio ayuntamiento con los 1,6 millones de euros restantes destinados a la obra, el mobiliario y el equipamiento técnico.

El proyecto ha sido diseñado por Coll-Leclerc Arquitectes S.L.P. y la ampliación del edificio en planta baja ha permitido construir una cubierta verde accesible que integra naturaleza y actividades culturales, "generando un edificio paisaje con calidad espacial, luz natural, patios interiores y alta conectividad visual con el parque".