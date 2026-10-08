Omella pide a los estudiantes de Teología "alzar la mirada" para atender a las necesidades del mundo

El cardenal Juan José Omella (i) durante la apertura del curso del Ateneu Universitari Sant Pacià, a 8 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha alentado este jueves a los nuevos estudiantes del Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) a "alzar la mirada" para atender a las necesidades del mundo.

Así lo ha manifestado en el acto de inauguración del curso 2026-2027, que se ha celebrado en el Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al que han asistido los obispos de las diócesis con sede en Catalunya, así como el director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas.

Al inicio del acto, el cardenal ha ironizado sobre el hecho de que los medios de comunicación presentes esperasen que hablase de su sucesor tras 11 años al frente del arzobispado de Barcelona.

Durante la clausura, Omella ha recordado la homilía del Papa León XIV con motivo de la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, en la que el Pontífice hizo una comparación entre la basílica, siempre en construcción, y la vida cristiana.

En este sentido, Omella se ha dirigido a los estudiantes y ha asegurado que cada uno de ellos tiene una pequeña piedra que colocar: "Estamos en construcción también nosotros, como diócesis, como Iglesia, como ateneo".

Antes de dar por inaugurado el año académico, el arzobispo ha alentado a los estudiantes a aprovechar el tiempo y a profundizar en la fe, la teología, la vida pastoral y litúrgica y la historia.

EL RETO DE LA IA

El Dr. Joan Torra, que ha sido nombrado recientemente para un segundo trienio como rector del AUSP ha iniciado su intervención explicando que la persona humana será el centro de la reflexión académica de este curso.

En este sentido, ha anunciado el lema de investigación 'La persona humana: cap, cor, cos', que da continuidad al trabajo desarrollado durante el curso anterior en torno a la figura de Antoni Gaudí y que este año toma una relevancia especial ante los retos planteados por la inteligencia artificial.

Torra ha señalado que el estudio del ser humano debe tener en cuenta, de forma complementaria, sus diversas dimensiones: "La cabeza remite a la inteligencia, la palabra, el diálogo y la escucha; el corazón al alma, la voluntad, los sentimientos, el amor y la comunión, y el cuerpo a la encarnación, la cultura, la lengua, la historia, la comunidad, la naturaleza y los pobres".

El rector ha presentado la IA como uno de los grandes retos del presente, que esta institución pretende abordar desde la teología, la filosofía, la Biblia, la liturgia y otras disciplinas académicas: "Es necesario conocer las posibilidades de la IA para contribuir a hacer la vida más humana, pero también los riesgos que comporta".

Además, el Dr. Torra ha anunciado la celebración del Congreso que la AUSP organizará a finales de febrero de 2027, que profundizará también en la relación entre persona humana, IA y sabiduría, pues el objetivo "no es oponerse a la IA, sino conocerla y no dejarla decidir".

LECCIÓN INAUGURAL

La lección inaugural del curso ha corrido a cargo del Dr. Marcos Aceituno, decano de la Facultad de Teología de Catalunya, que ha titulado 'La Biblia: entre el drama y el dogma. La dramatización del Éxodo por Ezequiel el Trágico'.

El Dr. Aceituno ha presentado un estudio de la Exagoge, tragedia judeo-helenística compuesta en griego probablemente entre los siglos III y II a. C.