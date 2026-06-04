Omella sobre el uso del catalán por el Papa: "A algunos les gusta encender fuegos donde no hay"

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, este jueves en Càritas Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha lamentado este jueves la polémica en torno al uso del catalán en los actos del Papa León XIV en su visita a Barcelona del 9 al 11 de junio, y ha criticado: "A algunos les gusta encender fuegos donde no hay".

En declaraciones a los periodistas tras la presentación de la memoria de Càritas de Barcelona este jueves, al ser preguntado por si han hecho gestiones con el Vaticano para que el Papa hable en catalán durante la bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Família, Omella ha explicado que la bendición estará escrita en castellano pero que "algunas palabras dirá en catalán".

"El Papa sabe que tiene que hablar algo en catalán. Pero hay gente que le gusta hacer polémica, y esto hay que evitarlo. Estamos demasiado confrontados en esta sociedad. Hay algunos que les gusta encender fuegos donde no hay fuego. No encendamos fuegos, ayudemos a que las cosas vayan bien. Desde el primer momento era razonable que el papa dijera alguna cosa en catalán. Hará lo que pueda", añade.

Asegura que el Papa tiene en cuenta el catalán "desde el primer momento", que sabe que viene a Catalunya, donde se habla en catalán, y que él ha preparado sus discursos y homilía teniendo en cuenta esa lengua.

"Vivimos en una sociedad muy polarizada y muy crispada y en cualquier sitio se hace una hoguera. No pasa nada, todos somos conocedores de nuestra realidad. Lo que se ha montado, no se quién lo ha montado o qué intención había", ha asegurado.