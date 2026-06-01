Òmnium y ANC organizan una "gran movilización independentista" al paso del Tour por Catalunya

Esteladas al paso de una competición ciclista - ANC Y ÒMNIUM

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Òmnium y ANC han anunciado que organizarán una "gran movilización independentista" durante las 3 primeras etapas del Tour de Francia 2026, que comenzará en Catalunya, previstas para los días 4, 5 y 6 de junio.

En un comunicado conjunto este lunes, ambas organizaciones han asegurado que quieren convertir el paso del Tour por Catalunya "en una gran demostración cívica y democrática a favor de la independencia".

El objetivo de la movilización es implicar a "centenares de voluntarios y activistas por todo el recorrido para llenar las carreteras de esteladas, pancartas y mensajes a favor de la independencia de Catalunya".

Ambas entidades están trabajando para involucrar a otras entidades como el Consell de la República y la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Además, han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para recaudar 12.000 euros para "la producción de esteladas y pancartas de gran formato que se desplegarán en puntos clave del recorrido".