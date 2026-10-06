Òmnium celebra el aval del TC a la amnistía y pide aplicarla "sin más dilaciones"

Archivo - El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y la vicepresidenta, Marina Gay, en una rueda de prensa este miércoles en Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía y ha pedido que se aplique "sin más dilaciones".

"Hay que cerrar definitivamente el ciclo de la represión y abordar la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español", ha reclamado la organización independentista en un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press.

Òmnium ha asegurado que esta decisión del TC pone fin "a meses de bloqueo y obliga al Tribunal Supremo a resolver las causas pendientes".