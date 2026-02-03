Òmnium reivindica la esperanza cuando "todo invita a lo contrario" en el homenaje a Muriel Casals

Homenaje a Muriel Casals. - ÒMNIUM CULTURAL

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmado que "reivindicar la esperanza en un momento en el que todo invita a lo contrario" es el legado que dejó la expresidenta de la entidad Muriel Casals.

Lo ha dicho durante el homenaje a Casals que Òmnium ha celebrado la tarde de este martes en el 10 aniversario de su muerte y en el que también ha participado su hija, Laia Gasch, y han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull; los expresidentes de la Generalitat Quim Torra y Artur Mas; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de la ANC, Lluís Llach, entre otros, informa Òmnium en un comunicado.

Antich ha asegurado que "fue capaz de ver más lejos siempre con disposición permanente de sentarse, dialogar y buscar consensos transversales" y ha remarcado textualmente que la Òmnium actual es hija de Muriel.

Gasch ha recordado que su madre tuvo una vida persona muy plena y la ha definido como una persona "incansable" en la entidad, ya que la consideraba una familia.

Ha recordado que se implicó "hasta el final, con un compromiso constante y permanente y una vocación inherente de generar puentes y consensos".