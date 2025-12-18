Òmnium selecciona 10 novelas para el premio a mejor novela del año en catalán

Òmnium Selecciona 10 Novelas Para El Premio A Mejor Novela Del Año - ÒMNIUM
BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El comité de selección del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any, dotado con 25.000 euros, ha seleccionado las diez nominadas al galardón, que se entregará por primera vez dentro de la gala de la Nit de les Lletres Catalanes que se celebrará el 14 de marzo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)
Las novelas finalistas son 'La gran família' (Club Editor), de Antònia Carré-Pons; 'L'home que va vendre el món' (Proa), de Melcior Comes; 'Si una familia' (Angle Editorial), de Alba Dalmau; 'Virgil' (Edicions de 1984), de Quim Español, y 'Guerra, victòria, demà' (Llibres de la Drassana), de Carles Fenellosa.
Completan la lista 'Els claustres' (Comanegra), de Víctor Garcia Tur; 'Demolició' (Clandestina), de Lluís Llort; 'Abans més que Encara' (Navona), de Miquel de Palol; 'Els crits' (L'Altra Editorial), de Víctor Recort, y 'Escenaris' (L'Altra Editorial), de Toni Sala.
Las obras nominadas han sido publicadas entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, y el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha destacado "la labor de las editoriales", con nueve diferentes entre las obras finalistas.
"Ahora comienza un camino de tres meses, con el que contribuiremos a difundir estas 10 obras, y que acabará en la Nit de les Lletres Catalanes, una gala que queremos que sea espectacular y que muestre la potencia del sector, nuestra literatura y nuestra lengua", ha dicho.
El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any nació en 2017 y entre sus ganadores figuran Raül Garrigasait, Marta Orriols, Martí Domínguez, Eva Baltasar, Joan-Lluís Lluís, Sebastià Alzamora, Imma Monsó y Manuel Baixauli.