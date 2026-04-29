La ONG Pallassos Sense Fronteres realiza su primera expedición a Chad

Pallassos sense Fronteres en Etiopía en 2025 - PALLASSOS SENSE FRONTERES

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Pallassos Sense Fronteres inicia esta semana su primera expedición a Chad para llevar "alegría y apoyo emocional" a niños refugiados y sus familias y con la que reafirma su compromiso con la infancia afectada por conflictos bélicos, informa este miércoles la entidad en un comunicado.

El equipo, formado por los artistas voluntarios de la entidad Moisès Queralt, Maite Esteban y Prisca Salvadores, viajará hasta los campos de refugiados situados en el este del país, donde ofrecerán actuaciones dirigidas principalmente a población sudanesa desplazada, en una expedición con la colaboración de Acnur y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

Chad es actualmente uno de los principales países de acogida de personas refugiadas en África central, y según datos de Acnur, más de 2,1 millones de personas viven en situación de desplazamiento forzado, muchos procedentes de conflictos en países vecinos como Sudán.