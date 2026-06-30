Open Cosmos crea una constelación de satélites que dará información en 30 minutos en emergencias

Imagen generada por la constelación de Open Cosmos - OPEN COSMOS

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Open Cosmos ha presentado la Open Constellation 1.0, una nueva constelación de satélites de observación de la Tierra capaces de proporcionar información útil en menos de 4 horas y, en situaciones de emergencia, en 30 minutos, informa en un comunicado este martes.

La constelación "reduce drásticamente el tiempo entre la solicitud de imágenes por satélite y la recepción de información crucial", lo que permite una monitorización casi en tiempo real de emergencias, incidentes en infraestructuras y cambios medioambientales.

La constelación combina una asignación de tareas más rápidas, la recopilación y la retransmisión directa de datos en órbita para eliminar "los retrasos que, históricamente, han limitado el valor operativo de las imágenes satelitales".

El ceo de Open Cosmos, Rafel Jordá, ha explicado que "los gobiernos y las empresas podrán pasar de una reacción tardía a una toma de decisiones casi en tiempo real".

La constelación combina de forma sinóptica imágenes hiperespectrales y multiespectrales de alta resolución para ofrecer tanto una visión de área amplia como un análisis muy detallado de la Tierra.