Open Cosmos presenta nuevas soluciones espaciales para anticipar incidentes en entornos críticos

Nueva tecnología satelital de Open Cosmos - OPEN COSMOS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Open Cosmos ha presentado un servicio de datos que combina la conectividad global del Internet de las cosas (IoT) con datos de observación de la Tierra en tiempo real desde el espacio para proporcionar mejoras en la respuesta de gobiernos e instituciones de todo el mundo ante incidentes, informa en un comunicado este lunes.

Este tipo de soluciones, que combinan datos de los sensores de IoT terrestres con imágenes satelitales de actualización rápida, permiten a los gobiernos y empresas detectar los incidentes en el momento en que se producen y comprender rápidamente lo que está ocurriendo sobre el terreno.

Estas detecciones sirven para gestionar activos muy dispersos, supervisar infraestructuras críticas y centros operativos --como redes energéticas, de servicios públicos y ferroviarias--, proteger los océanos, realizar un seguimiento de los incendios forestales o vigilar las condiciones en alta mar, entre otras aplicaciones.

Sin embargo, la compañía sostiene que la visión operativa de muchos servicios de IoT "sigue siendo limitada" porque aunque los usuarios pueden recibir datos sobre el estado de las instalaciones y alertas que indican que se ha producido un problema, a menudo carecen de la visibilidad necesaria para comprender su magnitud.

La vicepresidenta de IoT en Open Cosmos, Danielle Edwards, ha explicado que la misión de la empresa "siempre se ha centrado en resolver problemas del mundo real mediante servicios espaciales" y ha puesto en valor que esta nueva arquitectura combinada acelera el tiempo de entrega de datos, incluso en zonas remotas.