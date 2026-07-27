La oposición pide la dimisión de Niubó tras el error en las pruebas Pisa 2025

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, durante la Comisión este lunes - PARLAMENT

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición al Govern en el Parlament han pedido a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, que dimita tras el error en la muestra de las pruebas Pisa 2025, que tenía un índice de alumnos exentos superior al máximo recomendado por la OCDE.

Así lo han dicho Junts, PP, Vox, CUP y AC durante la Comisión de Educación y FP en el Parlament este lunes, después de la comparecencia de la consellera, quien ha afirmado que el error en Pisa 2025 ha sido eminentemente técnico por la aplicación incorrecta de la tasa de exención, ha dicho que se está investigando las causas y ha asegurado que "si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo".

Durante su intervención, la diputada de Junts en el Parlament Anna Erra ha indicado que desde marzo el Departament conocía este error y que no se hizo público hasta el pasado viernes; ha preguntado a la consellera "por qué se escondió", y ha considerado que Niubó no está capacitada para liderar la Conselleria y la insta a dimitir.

Por el PP, Cristian Escribano ha criticado que "hay que tener cuajo para usar a los docentes como escudo humano para tapar las vergüenzas"; ha insistido en que el Departament conocía este error desde marzo y lo ocultó; y ha señalado que Niubó tiene que dimitir, y que también tiene que responsabilizarse el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, quien ejerció como conseller durante su baja.

ACUSAN AL DEPARTAMENT DE OCULTAR INFORMACIÓN

El diputado Manuel Jesús Acosta (Vox) ha remarcado que la consellera tendría que haber presentado este lunes, por iniciativa propia, su dimisión, y la acusa de no actuar con diligencia y ocultarlo; y se ha preguntado si este error "no se trata de una estrategia del Departament para evitar que salgan a la luz unos resultados de comprensión lectora, ciencias y matemáticas que se vislumbran malos o muy malos".

La 'cupaire' Maria Pilar Castillejo ha criticado que se ocultó la información, ha insistido en que la Generalitat era la responsable de garantizar la aplicación de la prueba en Catalunya y ha recordado que la CUP ya ha pedido su dimisión en otras ocasiones porque "lleva arrastrando los problemas de la comunidad educativa sin dar una solución".

Por AC, Rosa Maria Soberana ha considerado que excluir al 23% de la muestra Pisa no es ningún error técnico, es una decisión que deja fuera del examen a 1 de cada 4 alumnos; que, por este error, Catalunya se quedará 6 años sin saber si mejora o empeora los resultados; y ha dicho: "Cuando un gobierno ha perdido la confianza en un ámbito tan importante como la educación, lo que corresponde es dimitir".

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Por otro lado, la republicana Irene Aragonès ha asegurado que no aceptarán que la responsabilidad recaiga sobre las direcciones, ha preguntado quién asumirá la responsabilidad política, y ha criticado que lo ocurrido es el fracaso de la transparencia, con 4 meses de silencio: "En marzo el Ministerio les comunica que hay una incidencia lo suficientemente grave como para poner en duda la validez de la muestra catalana. Es un aviso formal".

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha considerado que 4 meses desde el aviso deberían ser suficientes para saber qué ha fallado; que el Departament tiene que explicar qué papel tuvo la Inspección Educativa en la prueba, así como la empresa evaluadora y los organismos de control; y que hay que "aportar datos y asumir responsabilidades".

Por último, por el PSC, Gisela Navarro ha respondido a los grupos que si se quisiera esconder algo no estaría la consellera este lunes compareciendo en la Comisión; ha insistido en que Niubó tiene el apoyo del partido; y ha remarcado que el Govern, tras detectar la incidencia, ha trabajado para que no se vuelva a repetir: "Eso no es escapar de las responsabilidades, eso es asumirlas".