Oques Grasses emociona en su primer concierto de despedida en el Estadi Olímpic de Barcelona

El grupo Oques Grasses durante un concierto en el Estadi Olimpic, a 7 de octubre de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha emocionado este miércoles en su primer concierto de despedida ante 55.000 personas en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, en un día que las lluvias en Barcelona han dado una tregua y han permitido el inicio de la serie de cuatro conciertos con los que el grupo dice adiós a los escenarios.

Tras un breve vídeo introductorio, el cantante de la banda, Josep Montero, ha aparecido encaramado en un pequeño escenario en el centro del estadio con forma de plataforma para arrancar la primera ovación con 'Córrer pels camps', en el primero de la más de una veintena de temas que han compuesto el concierto.

Ese tema ha dado paso al agradecimiento al público por los 15 años en que han acompañado a la banda: "Gracias a vosotros estamos cantando las canciones aquí. Y cantándolos juntos, eso es lo mejor".

Montero ha asegurado al inicio del concierto, que se ha convertido en el primero de la serie de cuatro tras el aplazamiento del del lunes por las fuertes lluvias en Catalunya, que son las últimas actuaciones de la banda: "Todo comenzó por amor y por amor se acabará".

Tras este tema, Montero acompañado de la banda se ha trasladado al escenario principal para interpretar temas como 'Petar-ho', 'Bancals', 'Cançó de l'aire' o 'Com està el pati' -en el que Montero ha hecho cantar a las primeras filas--, en una escenografía presidida por una gran pantalla y el grupo dispuesto en plataformas en tres niveles.

Uno de los momentos álgidos de la actuación ha sido cuando la banda osonenca ha subido a público al escenario --"al estilo La Casita", ha bromeado-- para bailar el tema con sones reggae 'John Brown', el pequeño indio que se convierte en una ballena, al que ha seguido una ola por el estadio.

En el concierto han tenido un gran peso el último disco de la banda 'Fruit del deliri', junto a los cortes de los álbumes 'A tope amb la vida' y 'Fans del sol', pero también ha habido rescates de los primeros trabajos de la banda como 'Cara de cul' de 'You poni' y tres de su debut 'Un dia no sé com': 'Cavall estable', 'Cul' y 'Passos importants', esta último con pañuelos y banderas al viento.

'FRUIT DEL DELIRI'

Tras esta, el álbum 'Fruit del deliri' ha tomado protagonismo con un bloque de cinco piezas como 'Bambi', 'Pingpong' -con un Estadi Olímpic iluminado por las luces de los móviles-- y 'Cap amunt', con los diferentes niveles de plataforma moviéndose en el escenario para dar paso a la festiva 'In the night' y la bailonga 'Bye bye'.

Una coreada 'Serem ocells' ha dado inicio al último tramo del concierto, a la que ha seguido 'Torno a ser jo', antes de que Montero volviera a agradecer al público: "Os estamos infinitamente agradecidos y siempre os estaremos infinitamente agradecidos".

'La gent que estimo' en la que el público ha vuelto a tomar el protagonismo ha acabado con la banda atravesando entre el público en dirección al escenario pequeño central, en la que han interpretado la final 'Sort de tu'.

La banda volverá a llenar el Estadi Olímpic de Barcelona en los conciertos previstos para este jueves, viernes y sábado, en la primera ocasión que un grupo que canta en catalán se planteó ofrecer un concierto propio en el emblemático recinto olímpico y que reunirá en total a 220.000 personas.