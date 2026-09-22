Oques Grasses pone a la venta nuevas entradas para sus conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona

Archivo - El grupo de música Oques Grasses durante su actuación en el Palau Sant Jordi, a 28 de enero de 2023, en Barcelona (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha puesto a la venta "un cupo final" de entradas para los cuatro conciertos de la banda en el Estadi Olímpic de Barcelona en octubre.

Las entradas se han liberado tras "saber la configuración definitiva del escenario" en el Estadi Olímpic de Barcelona, informa este martes la promotora The Project en un comunicado.

El grupo de Osona ha programado sus conciertos de despedida los días 5, 7, 9 y 10 de octubre con 'L'últim concert', para los que ha vendido un total de 220.000 entradas.