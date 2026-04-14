Ordeig: Se busca "abaratar el precio de los alimentos vía el proceso productivo" tras subir el IPC

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado este martes que, tras subir el IPC un 3,1% en marzo en Catalunya --y un 3,4% en el Estado-- que "todos los objetivos se centran en abaratar el precio de los alimentos vía el proceso productivo".

"Vía el gasóleo de los pescadores, vía las medidas de descarbonización de los pescadores, vía los costes que tienen los agricultores, vía ayudar al proceso de producción de los campesinos, agricultores, ganaderos y también la industria para intentar que estos precios suban lo menos posible", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press al preguntársele por si es partidario de aplicar una rebaja del IVA a los alimentos.

Ha añadido que la rebaja es una medida que no atañe al Govern y ha pedido a Bruselas activar el fondo de contingencia preparado cuando se producen "perturbaciones en el mercado", así como al Gobierno, a quin ha instado a implementar medidas para paliar los incrementos.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Sobre la aprobación de la regularización de personas migrantes por parte del Gobierno este martes, se ha mostrado a favor de la carpeta y ha expresado que "la valentía debe cotizar al alza".

"Como ha dicho el presidente, primero generamos derechos y, por tanto, no olvidemos, es muy importante los derechos de las personas y que vivan con unas condiciones de vida más dignas. Después, ayudamos a la cohesión social y, por último, como también ha dicho, ayudamos a nuestra economía, que tiene un déficit de trabajadores y ayudamos especialmente con el sector alimentario", ha dicho.

PPA

Preguntado por el tiempo que durarán las restricciones en Catalunya por la peste porcina africana (PPA), ha asegurado que será "el tiempo que digan los técnicos y científicos que esto debe durar".

"Lo haremos lo más rápido posible para que el impacto sea el menor. ¿Cómo hemos quedado con los alcaldes? Que de aquí a verano haremos el trabajo lo más rápido posible y en verano volveremos a hablar para ver si podemos flexibilizar y modificar estas restricciones", ha zanjado.

Ha señalado que la Generalitat no ha interpuesto ninguna sanción a quienes se hayan saltado las restricciones, sobre todo en Collserola, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a respetar las medidas.