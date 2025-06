Ordeig defiende "fomentar el consumo local" ante los aranceles de EE.UU.

Cree que un aumento del 10% del precio de los productos "será asumido en parte por el consumidor americano"

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha valorado que, ante los aranceles en Estados Unidos, es necesario "fomentar el consumo local" para ponerlo en valor y que esto permita explicar alrededor del mundo la calidad, diferenciación y valor añadido de los productos catalanes, así como apostar por los mercados emergentes y alternativos.

Lo ha dicho este lunes en la Comisión de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación en el Parlament, donde ha explicado que el mercado americano tiene un gran poder adquisitivo, lo que les hace pensar que un aumento del 10% del precio de los productos "será asumido en parte por el consumidor americano".

Ha explicado que las exportaciones agroalimentarias en los primeros cuatro meses de 2025, según un informe de Prodeca, han aumentado un 6% y ha asegurado que "está muy bien" teniendo en cuenta que la media de las exportaciones agroalimentarias europeas ha caído un 8%.

También ha destacado la importancia de potenciar mercados emergentes y alternativos para Catalunya, como Asia, Pacífico, Latinoamérica y Oriente Medio, entre otros: "Debemos hacer hincapié e intentar ser también una referencia internacional con todos los productos que hacemos y con toda nuestra actividad".

Ha especificado que EE.UU. es el séptimo mercado mundial para Catalunya en el sector alimentario y ha dicho que los sectores más afectados por los aranceles han sido el del aceite, el del vino y el cava, y el del 'fine food'.

Además, ha destacado que para generar progreso en el sector agroalimentario hacen falta inversiones, infraestructuras, modernizaciones y relevo generacional: "Nadie será competitivo si no somos capaces de movilizar más inversiones".

Sobre el acuerdo de trabajo para la simplificación administrativa en el sector primario, ha asegurado que el exceso de burocracia "resta competitividad" en la generación de riqueza y provoca un gasto excesivo, sobre todo en pequeñas producciones, y ha puntualizado algunas de las medidas del acuerdo.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha afirmado que la política arancelaria de Trump "no es una buena noticia en muchos aspectos, por no decir ni uno" y ha destacado que no lo es especialmente para el sector agroalimentario, poniendo de ejemplo el caso del aceite de oliva.

Por ERC, la diputada Montse Bergés ha afirmado que no entienden el concepto de medidas urgentes en el acuerdo de medidas urgentes de simplificación: "Porque si es tan urgente, quizás podría haberse hecho un decreto ley eliminando directamente trámites y no crear comisiones interdepartamentales e ir haciendo seguimientos de implantaciones de acuerdos".

Desde los Comuns, la diputada Núria Lozano ha recordado que, con los aranceles, hay "una problemática inversa" por qué hay una importación del orden de un 70% y ha afirmado que la falta de producto podría provocar una subida de precios del producto local que haga inviable su venta o la pérdida de mercados por sustitución.

El diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha recordado que si el aumento de las exportaciones responde a un modelo agroalimentario basado en la agroindustria, que la CUP no comparte, "indica lo mal que evoluciona" Catalunya porque, entre otras cosas, contamina el territorio.

La representante del PP, Montserrat Berenguer, ha dicho que un país externo no puede acordar un mayor arancel y, en este sentido, perjudicar o castigar a un país miembro: "Pero, no nos engañemos, sí que tiene la capacidad y la potencialidad de poder aplicarlo a productos concretos".

El representante de Vox, Rafael Villafranca, ha asegurado que, ya que el mercado europeo es el principal para Catalunya, consideran que aún es más importante que "se respete el principio de preferencia comunitaria" de los productos europeos, puesto que la política agraria común, según él, está incumpliendo de forma reiterada este principio.

El diputado de PSC-Units, Manel Ezquerra, ha valorado la Catalunya interior y el mundo rural, y ha destacado la importancia de que "no cierre ni una explotación agraria, ganadera, pesquera ni forestal" y ha dicho que estas explotaciones son las que, muchas veces, ayudan a estructurar el territorio e impulsar la innovación.