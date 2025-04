El Orfeó Català debuta en Estocolmo (Suecia) con 'Resurrección' junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca

El director Daniel Harding destaca la "fusión de colores y vibraciones" del Orfeó Català

ESTOCOLMO (SUECIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Orfeó Català debutará este viernes por la tarde con el director Daniel Harding y la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca en Estocolmo (Suecia) con la interpretación de la Sinfonía número 2, en Do menor, 'Resurreción' de Gustav Mahler, que tendrá lugar en la sala Berwardhallen.

En un encuentro con periodistas en la propia sala, el director titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, Daniel Harding, ha destacado el control "asombroso, muy carismático y cálido" del Orfeó Català y asegura que, aunque ha dirigido esta pieza en varias ocasiones, esta vez ha intentado que estuviera tocada de la forma más simple posible.

Además, ha puesto en valor la "fusión de colores y vibraciones" del Orfeó Català y de la orquesta ha resaltado su extraordinario control y disciplina y la capacidad que han tenido ambos de fusionar sus estilos para esta interpretación.

El director del Orfeó Català, Pablo Larraz, ha destacado el momento muy dulce, en sus palabras, en el que se encuentra el coro y que a los coristas, cuando están en el ensayo, siempre les pide pensar "más allá de hacer música, de afinar y memorizar" y reflexionar sobre qué significa para ellos esa música y qué quieren vivir con ella.

"Es bonito ver cómo esta riqueza de timbres funciona. Es lo que es el Orfeó y lo que hace que seamos un coro con mucha diversidad y muy rico", ha dicho, y resalta la relación fácil que han tenido con Daniel Harding, aunque reconoce que llevan unos tempos más ágiles y que se han tenido que adaptar.

REIVINDICAR LA MÚSICA FRENTE AL "RUIDO" DE FUERA

El principal director invitado, Simon Halsey, ha destacado que esta colaboración es muy importante para el Orfeó Català, ha destacado su progreso y el trabajo de Pablo Larraz al frente y ha avanzado que de cara al Festival Grec de Barcelona llevará 'The veil of the temple' junto a John Tavener.

Ante el momento actual, Halsey ha reivindicado que la música "es tan importante como cualquier ruido que esté sucediendo fuera" y considera que si hubiera más de estas experiencias en el mundo, con gente compartiendo cosas y estando bien, el mundo estaría mejor, ha asegurado.

El director del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, ha remarcado la calidad de esta orquesta, de la que destaca los importantes directores que ha tenido anteriormente, y considera que "suena increíble".

El presidente de la Fundació Orfeó Català, Joaquim Uriach, ha asegurado que este concierto es un paso más de la vocación internacional de la fundación y de lanzar un mensaje de paz y concordia: "Esperamos que esta sinfonía de Resurrección sea también una sinfonía de resurrección del mundo entero".

CONCIERTO

El concierto lo interpretarán 110 coristas del Orfeó Català y más de 100 miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca y el mismo concierto se podrá ver en Barcelona en el Palau de la Música Catalana el 26 de mayo y el día 27 en el Auditori-Palau de Congressos de Girona.

Compuesta entre 1888 y 1894, la Sinfonía número 2 , en Do menor, 'Resurrección' de Gustav Mahler plantea preguntas sobre el sentido de la vida y de la muerte, ofrece un viaje musical lleno de contrastes -desde la serenidad del recuerdo a la angustia existencial-- hasta alcanzar la respuesta en y un final coral inspirado en una oda de Klopstock.