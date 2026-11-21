Imagen de la asamblea - PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una resolución presentada por Plataforma per la Llengua para que la Asamblea General de la European Language Equality Network (ELEN) pida la oficialidad del catalán en la Franja de Aragón se ha aprobado por unanimidad.

El texto, aprobado este sábado en Belfast (Irlanda), también reclama que se garantice el derecho a recibir educación en catalán en el territorio en todos los niveles educativos, informa Plataforma per la Llengua en un comunicado.

La resolución insta a los gobiernos de Aragón y de España a aplicar las recomendaciones del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa (CELRoM), que en 2024 "reclamó medidas urgentes para proteger y promover el catalán en Aragón y que se reconociera explícitamente el nombre en el Estatuto de autonomía aragonés".

La asamblea también ha aprobado un manifiesto europeo sobre vivienda y lenguas minorizadas que pide, entre otras medidas, "estudios de impacto lingüístico para los grandes proyectos urbanísticos, políticas contra la gentrificación y más regulación de las viviendas turísticas y las segundas residencias".

Para Plataforma per la Llengua, la aprobación de la resolución es "un nuevo aval europeo a las reivindicaciones de los catalanohablantes" de la Franja, y a su juicio obliga a actuar de forma urgente para revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la lengua.