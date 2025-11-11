Oriol Broggi dirige 'Natalie in casa Cupiello' en el Teatre La Biblioteca de Barcelona

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Oriol Broggi dirige, del 19 de noviembre al 18 de enero, 'Natalie in casa Cupiello', de Eduardo de Filippo, en el Teatre La Biblioteca de Barcelona.

El reparto incluye a Pep Cruz, Marissa Josa, Lluís Marquès, Ramon Vila, Joan Arqué, Jordi Coromina, Noël Olivé, Eduard Paredes, Màrcia Cisteró y Clara de Ramon, informa la productora La Perla 29 en un comunicado de este martes.

'Natalie in casa Cupiello' narra la historia de una familia en Nochebuena en la que todos "se enfadan, se gritan, se reconcilian y se quieren profundamente".

"COMO UN PESEBRE"

Broggi ha explicado que a Luca Cupiello, el personaje de Eduardo de Filippo, le gusta "por encima de todo" hacer su pesebre y, mientras lo hace, ver la vida pasar, siempre de forma ordenada.

"A Luca le gustaría que su vida fuese como un pesebre, una construcción perfecta, trazada sobre un tablero estable. Pero en cambio, este padre de familia vive inmerso en una pequeña tragedia, una realidad hecha de matices tan extraordinaria como la nuestra, la de cada uno", ha añadido.

Los personajes y la situaciones de esta comedia son, en sus palabras, tan simples y esenciales que probablemente no los han sabido comprender del todo, y mucho menos explicarlos lo suficientemente bien.