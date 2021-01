Oriol Pascual (IQS): "En Catalunya no hay inversión privada para las startups industriales"

Los pasados 20 y 21 de enero se celebró la cuarta edición del IQS Tech Fest

La inversión privada dirigida a proyectos industriales solo supone el 3% del total de la inversión privada en Europa, según indica el estudio 'Industrial innovation, the next big opportunity in tech' y constata el director del IQS Tech Factory, Oriol Pascual: "En Catalunya no hay inversión privada para las startups industriales".

En una entrevista de Europa Press, Pascual ha argumentado que "el inversor privado quiere ver la validación previa del mercado en estos casos, que se hayan vendido unidades previamente. Mientras que el emprendedor necesita financiación para llegar a ese punto", por lo que resulta difícil obtener financiación en las fases de industrialización para estas startups.

Este tipo de empresas emergentes se diferencian de las puramente digitales en que involucran un proceso productivo de algún producto físico (hardware) que acompaña --ya en la gran mayoría de los casos-- a la tecnología.

Para el director, es también importante apreciar el valor que aportan estas empresas para el conjunto la economía, porque "un sector industrial fuerte supone una economía fuerte que se recupera rápido de las crisis, mientras que las que están basadas en el sector servicios son más débiles y cuando hay una crisis caen como castillos de cartas".

Según el experto, para cambiar el escenario actual hace falta una estrategia de reindustrialización con valor añadido y propuestas definidas de cómo hacerlo posible.

"Hace falta saber a dónde vamos, qué queremos hacer, ser proactivos y saber cómo queremos presentarnos al resto del mundo", apuntando como posibles actores a la Generalitat, la Cámara de Barcelona u otras instituciones.

LA ACELERADORA DE PROYECTOS IQS

Los pasados días 20 y 21 de enero se celebró la cuarta edición del IQS Tech Fest, un evento celebrado por la aceleradora de proyectos industriales adaptándose a la situación actual provocada por la pandemia y convirtiéndose en 100% digital.

En el evento se da la oportunidad de encuentro entre las propias startups industriales, empresas, inversores y socios tecnológicos de manera que puedan pasar del prototipo a una primera serie industrial.

En el acto participaron 22 ponentes para analizar y debatir sobre el presente, el futuro y las tendencias de la industria con el eje principal de la sostenibilidad y se otorgó el reconocimiento de 'Startup Industrial Más Prometedora de 2020'.

'DEEP TECH'

La premiada este año ha sido BitMetrics, una empresa fundada en Barcelona en 2017 por parte de Mar Massulli y David Picado especializada en robótica e inteligencia artificial y que forma parte de las 'deep tech', compañías que basan su proyecto en retos científicos y tecnológicos a través de la investigación y el desarrollo.

Gracias al reconocimiento, la startup podrá viajar a la ciudad de Shenzhen (China) a hacer un tour por una de las principales regiones manufactureras del mundo; allí, además, pasarán por un programa de aceleración de la mano de Brinc Accelerator.

UN BRAZO ROBÓTICO INTELIGENTE

"Este tipo de premios te sitúan en el mapa y te ayudan a crecer, porque realmente no existen muchas aceleradoras industriales que conozcan tan bien el ecosistema, lo que nos permite establecer relaciones con empresas y entender las necesidades de fabricación del territorio", afirma Massulli.

Concretamente, el producto tecnológico que quiere producir la empresa en desarrollo de manera industrial consiste en un brazo robótico con una cámara para realizar procesos productivos en contextos cambiantes sin intervención humana.

"El objetivo es que mueva objetos de un lugar a otro para que, por ejemplo, se inicie una línea de fabricación. Eso que parece tan simple para las personas no lo es para los robots, que necesitan acciones predefinidas y detalladas para cualquier cosa", según añade Massulli.

UN PURIFICADOR DE AIRE CONTRA EL COVID

La startup industrial más prometedora se elige entre 9 participantes del Acceleration Program de IQS Tech Factory, que trabajan para llevar su prototipo a fábrica y que también presentan sus proyectos en el evento.

Super AR forma parte también del programa y reconoce que le ha proporcionado "muy buen networking, visibilidad y formación" y que espera obtener financiación pronto gracias al IQS Tech Fest, según ha explicado el miembro del equipo de la empresa Marco Aurelio Casaroli.

Este proyecto de origen brasileño consiste en un purificador de aire que elimina hongos, virus (incluido el SARS-CoV-2) y compuestos orgánicos volátiles (COV), mejorando la calidad del aire ambiental "sin necesidad de mantenimiento".