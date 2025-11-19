De Oro (Vox) pide a Collboni que rechace y condene "cualquier forma de violencia política"

Archivo - El presidente de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha avanzado que su grupo pedirá en el pleno de este viernes que el consistorio rechace y condene "cualquier forma de violencia política y reafirme su compromiso con la libertad de expresión, con la tolerancia y el respeto a todas las ideologías y opciones políticas".

Lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles en la que ha explicado que la iniciativa nace de la agresión que sufrieron en una carpa informativa en el distrito de Sants el 6 de noviembre y que por ello también instarán al gobierno municipal que se persone como acusación popular "cada vez que haya una agresión".

Por otra parte, ha detallado que presentarán un ruego al alcalde Jaume Collboni para que retire el sistema de recogida de basura 'Porta a porta' del distrito de Sant Andreu y Sarrià-Sant Gervasi porque considera que "ha fracasado".

De Oro también se ha referido a la posible aprobación de los presupuestos y ha pedido a Collboni que los aplace "indefinidamente porque son horrorosos para la ciudad".

"Estos presupuestos deberían retirarse y no hacernos perder el tiempo porque son los más altos de la historia y los que menos cambio reales ofrecen de los que ha habido hasta ahora", ha expresado.