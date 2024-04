Orriols (AC) se abre a hablar con Junts y condiciona su apoyo a la DUI y al control inmigratorio

Descarta hacerlo con PSC, ERC y CUP y niega que ella y Vox sean extrema derecha



GIRONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Aliança Catalana (AC) por Girona a las elecciones al Parlament, Sílvia Orriols, ha expresado su disposición a hablar con Junts+ si necesitaran su apoyo en el pleno de investidura, que ha condicionado a trabajar por una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y a un control "estricto" de la inmigración.

"Con Junts, es lo que decimos, estaríamos abiertos a hablar pero siempre condicionado a estas medidas que nos permitieran garantizar la seguridad y la pervivencia de los valores occidentales en nuestra casa", ha explicado en una entrevista a Europa Press.

Tras insistir en que los votos de AC no serán gratuitos, la también alcaldesa de Ripoll (Girona) ha explicado que defienden la necesidad de tener un estado catalán y de hacerlo de forma unilateral, por lo que no investirán a ningún presidente que no se comprometa a luchar por una DUI: "Nada de repetir referéndums ni de repetir independencias de 8 segundos", ha dicho en referencia al candidato de Junts+, Carles Puigdemont.

Al no contemplar la posibilidad de pactar con ninguna formación que defienda España o la "sumisión" de Catalunya al Estado, la también alcaldesa de Ripoll (Girona) ha descartado poder abrir negociaciones con PSC, ERC y la CUP.

Según Orriols, los republicanos son un partido "claramente españolista, por lo que cualquier conversación estaría automáticamente descartada porque toda la subordinación que ha demostrado en los últimos años la invalida para encabezar ningún proyecto" que permita avanzar hacia la independencia.

INDEPENDENCIA UNILATERAL

Tras asegurar que es necesario volver a dar argumentos a los ciudadanos independentistas, ha defendido que, junto con la movilización popular, debe haber determinación política "para finalizar el 'procés' con éxito y garantizar que esta independencia no sea efímera y acabe con la restitución del estado catalán y con la aceptación por parte de diferentes países extranjeros de este proceso".

De hecho, opina que Puigdemont frenó la DUI en 2017 porque estaba "solo, ni los de su partido le apoyaron", unos apoyos que cree que tampoco tiene ahora por parte de su partido, al que acusa de estar utilizando su nombre e imagen para conseguir votos.

MORATORIA

Para Orriols, es necesario ejercer un control fronterizo porque considera que Catalunya no puede seguir asumiendo más inmigrantes: "Se necesita una moratoria inmigratoria hasta que hayamos podido asimilar los que tenemos aquí e identificar cuáles han entrado de forma irregular para poder repatriarlos".

Defensora de la contratación en origen y contraria a la reagrupación familiar, ha pedido priorizar los derechos e intereses de los catalanes y garantizar su seguridad, y ha negado que sea de extrema derecha ni extremista "de nada".

Tampoco cree que Vox sea una formación de extrema derecha, un concepto que asegura que se utiliza "para desacreditar opciones políticas" que no gustan.

LENGUA Y FINANCIACIÓN

Sobre el uso del catalán, cree que se ha ido residualizando ante "oleadas inmigratorias masivas e invasivas que no han tenido la voluntad de integrarse" en Catalunya, por lo que ha apelado a la administración a garantizar la supervivencia de la lengua y garantizar su oficialidad única en un eventual estado catalán.

Al preguntársele si Catalunya necesita una nueva financiación, ha apuntado que la mejor negociación sobre esta cuestión es "restituir el estado catalán porque el Estado español roba y saquea el 30% de los impuestos" que pagan los catalanes.

Sin pronunciarse sobre cuántos escaños aspiran a obtener en los comicios, ha avisado de que su formación tiene "mucho voto oculto", por lo que ve complicado precisar el alcance de los resultados que pueden lograr.