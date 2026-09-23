Orriols (AC) pide "urnas" tras los errores de las pruebas PISA y acusa al Govern de falsear datos

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy a petición propia en el Parlament después de la crisi - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de AC, Sílvia Orriols, ha pedido "urnas" tras los errores en las pruebas PISA, y ha acusado al Govern de Salvador Illa de no dimitir ni cuando cometen errores, falsean datos y exhiben mentiras.

Así se ha pronunciado este miércoles en la comparecencia extraordinaria de Illa en el pleno del Parlament para explicar lo ocurrido con estas pruebas, donde ha asegurado que no hace falta "más liturgias, ni más organismos, ni más observatorios, ni mas aduladores 'woke' que facturen dietas", sino que hay que reformular el modelo educativo de arriba a abajo.

"Debemos volver a la tiza y a la pizarra. No podemos fiar el futuro del país a las teclas y a la inteligencia artificial. Los ordenadores abiertos, las notificaciones, los chats, los vídeos, han minado nuestra capacidad de concentración", ha sostenido Orriols, que ha pedido una mayor corresponsabilidad familiar y autoridad docente.

Sobre el nuevo pacto educativo que propone el Govern, la líder de Aliança Catalana ha avisado de que no firmarán "ningún documento vacío que busque preservar los dogmas y correcciones políticas", ni que criminalice palabras como disciplina o esfuerzo, tras lo que ha añadido que un Govern que no sabe medir el sistema difícilmente sabrá corregirlo.

También ha pedido aplicar políticas migratorias, ya que considera que la llegada "constante de nuevo alumnado a los centros catalanes genera una complejidad y un déficit como no se había visto nunca", y considera que esto rebaja los resultados académicos.