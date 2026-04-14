Orriols (AC) tilda al PSC de "autoritario" por cesar a sus ediles en Ripoll (Girona)

Archivo - La alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha tildado este martes al PSC de "autoritario" e intolerante por cesar a sus dos concejales en Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, por abstenerse en la votación del Presupuesto municipal.

En un vídeo en X, Orriols ha afirmado que la abstención de los socialistas fue un ejercicio de responsabilidad para evitar una cuestión de confianza: "Si alguien es autoritario, si alguien es intolerante sois vosotros. Sois vosotros, los socialistas".

La alcaldesa ve "dantesco" este episodio y ha afirmado con con esta situación ha quedado claro que el PSC no permite ningún tipo de autonomía municipal, y cree que los socialistas no merecen tener representación en el municipio.

NUEVAS SEDES

Por otra parte, el partido ha informado en un comunicado este martes que ha abierto tres nuevas sedes, en Reus (Tarragona), Lleida y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), para continuar con su "consolidación" en toda Catalunya.

Las sedes en Reus y en Lleida se inaugurarán este sábado, y este domingo se presentará el local de Vilanova i la Geltrú.