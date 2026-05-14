Óscar López: A Ayuso no le preocupaba su seguridad cuando tomaba "mojitos en la Riviera Maya"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras participar en el Encuentro Internacional por los Derechos Digitales - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, considera absurdo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diga que el Gobierno quiso sabotear su viaje a México, ya que la Embajada de España le ofreció toda la colaboración para su seguridad durante los desplazamientos: "No estaría muy preocupada por su seguridad cuando se quedó tomando mojitos en la Riviera Maya".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en el marco del Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona, donde ha asegurado que Ayuso no quiso colaboración con los desplazamientos "para no contar su agenda, porque no había agenda".

"Su agenda incluía una medalla pagada por todos los madrileños y un acto de promoción del musical de Nacho Cano, esta ha sido la agenda", ha añadido.

Sobre las declaraciones de Ayuso sobre que México no existió hasta que llegó Hernán Cortés, López ha valorado que la Comunidad de Madrid "no hacía el ridículo hasta que llegó la señora Ayuso".

"Ha utilizado los recursos públicos de todos los madrileños y madrileñas para pegarse 5 días en la Riviera Maya tomando mojitos, esto es lo que ha pasado", ha dicho, y ha afirmado que por eso debería estar escondida y darle vergüenza.