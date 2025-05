Óscar Tusquets: "Hubo un momento en el que los arquitectos mandaban bastante en Barcelona"

"La publicidad más efectiva en el mundo para la religión católica es la Sagrada Familia"

El arquitecto, pintor y escritor Óscar Tusquets, que presenta el documental sobre su vida y obra 'Dios lo ve', ha asegurado que la percepción hacia la profesión de arquitecto ha cambiado en los últimos años: "Hubo un momento en el que los arquitectos mandaban bastante en Barcelona".

En una entrevista de Europa Press por el paso del documental por el Festival Internacional de Cine Barcelona Sant Jordi - BCN Film Fest, ha afirmado que siempre dice que hubo un tiempo que Oriol Bohigas --que fue delegado y asesor urbanístico del Ayuntamiento-- era "el arquitecto del mundo que mandaba más", decidiendo, por ejemplo, dónde ubicar la Vila Olímpica, y anteriormente imponían mucho respeto figuras como José Antonio Coderch o Francesc Mitjans.

Ha dicho que los arquitectos eran bastante respetados por los políticos, pero que luego se dieron cuenta de que "no eran tan importantes para conseguir votos", ha lamentado que ahora no se sabe de quién ha sido una idea si un proyecto arquitectónico no gusta, y ha criticado el urbanismo impulsado por el gobierno de Ada Colau en la capital catalana.

Ha explicado que la profesión ha cambiado de una "manera brutal" en los últimos tiempos, recordando que él trataba directamente con los albañiles pero que ahora es más normal que el arquitecto lo haga con el representante de la compañía de seguros, abogados e inspectores del ayuntamiento.

"O estás en el autobús, que yo digo que caben 12, de los arquitectos vedettes mundiales y haces lo que quieres; o si no, es muy duro", ha dicho Tusquets.

El documental 'Dios lo ve' --título de uno de sus libros-- surgió por el interés de los codirectores Àlex Guimerà y Guillem Ventura en su figura y personalidad y lo siguieron durante cuatro años: "Es una película de admiración hacia él", ha dicho Guimerà, quien ha subrayado que grabaron 120 horas con el arquitecto y que querían que se reflejara más el día a día del arquitecto sin voz en off.

En el documental aparecen obras icónicas del arquitecto como su intervención en el Palau de la Música Catalana, la estación de metro Toledo de Nápoles (Italia), las nuevas salas del Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas y la Casa Regàs de Llofriu (Girona), entre otras, creadores como Antonio López, Miquel Barceló, Mario Vargas Llosa y Albert Serra, y tiene peso la exposición retrospectiva de su pintura que albergó la Fundació Vila Casas de Barcelona en 2022.

SAGRADA FAMILIA

Sobre la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, que también aparece en el documental, Tusquets ha asegurado que es una obra "impresionante" y que no pueden estar equivocados tantos millones de personas ni arquitectos de todos los rincones del mundo que la visitan.

Ha explicado que él está "intentando asesorar arquitectónicamente" a Barceló en su propuesta artística para la Fachada de la Gloria --fue uno de los tres artistas a los que el templo ha pedido una propuesta-- y que si resulta elegido será la gran obra del artista mallorquín.

"La publicidad más efectiva en el mundo para la religión católica es la Sagrada Familia", ha señalado el arquitecto sobre el impacto del templo, y ha dicho que cuando la visita se transforma durante 20 minutos, pese a no considerarse muy creyente.

Respecto a la figura de Salvador Dalí, de quien fue amigo, ha dicho que es continuo el interés por el pintor de Figueres, y ha afirmado de él que era "la persona más inteligente y más divertida" que ha conocido.

CONSEGUIR "UN MÍNIMO DE EMOCIÓN" CON LAS OBRAS

Preguntado por si se siente referente, ha dicho que no le corresponde a él decirlo, y ha añadido: "Si mi obra consigue un mínimo de emoción, ya es mi trabajo, ya estoy contentísimo. Es lo que pretendo en todo, en cualquier detalle de lo que hago, que cause un mínimo de emoción".

Ha afirmado que le importa gustar y que se le entienda, y ha subrayado que pone "el mismo interés por un chalet que solo lo verá una familia, que por una obra que la pueden ver 300.000 personas" a la hora de diseñar.

Tusquets ha admitido que siente nostalgia por la arquitectura cuando ve cualquier estructura un poco ordenada, pero ha dicho que ahora hace cosas muy pequeñas o reformas a clientes fieles: "Un edificio ya no me toca", ha dicho.

Sobre su faceta como pintor, ha asegurado: "Me lo paso muy bien pintando, porque no tienes clientes, no tienes ordenanzas, haces lo que quieres. Y eso es muy liberador", ha añadido.

El arquitecto ha considerado que ha tenido suerte con la época efervescente en Barcelona y Europa que le tocó vivir de joven, con el 'boom latinoamericano' o la aparición de The Beatles por ejemplo, y ha dicho sus hijos ahora "tienen un mundo mucho más aburrido" en su juventud.