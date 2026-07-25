Pablo Alborán abre este sábado el Festival Sons del Món (Girona)

Archivo - El cantante Pablo Alborán durante un concierto gratuito en la Puerta del Sol, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

GIRONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante Pablo Alborán abrirá este sábado en la Ciutadella de Roses la programación del 19 Festival Sons del Món, que ha programado en esta edición a Joan Dausà, Rosana, Niña Pastori, Sergio Dalma, Lax'n'Busto y Els Amics de les Arts.

El festival ha vendido más de 22.000 entradas para una programación que se prolongará hasta el 10 de agosto y que, además de la Ciutadella de Roses, tendrá conciertos en el Village, informa la organización.

Tras el concierto de Pablo Alborán, se sucederán en la Ciutadella de Roses los del triplete Els Amics de les Arts + Blaumut + Ramon Mirabet (31 de julio), Lax'n'Busto + Gossos (1 de agosto), Rosana (5 de agosto) y Niña Pastori (6 de agosto).

El festival completará su programación en la Ciutadella de Roses con Sergio Dalma (7 de agosto), Joan Dausa (8 de agosto), Fangoria + Nancy Rubias (9 de agosto) y el tributo God Save the Queen (10 de agosto) como cierre.

El Village del festival, que también abre este sábado, contará durante esta edición con actuaciones de Suu, Markos amb K, Joan Masdeu, el tributo de Shakira Shak, DJ Alegre o el podcast 'Guarres!'.