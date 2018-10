Padres de la concertada reclaman al Govern cubrir la plaza escolar para eliminar cuotas

Publicado 23/08/2018 11:46:38 CET

Piden al Govern publicar las "balanzas fiscales" del sector

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC), Josep Maria Romagosa, ha reclamado al Govern destinar más recursos a la escuela concertada para cubrir un "estándar mínimo" de la plaza escolar y permitir la eliminación del pago de cuotas a cargo de los padres, aprovechando la salida de la crisis.

En una entrevista de Europa Press, Romagosa ha observado que los padres de la escuela concertada costean el 45% de la plaza, por la falta de fondos destinados por la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat, a la que ha pedido publicar un informe de las "balanzas fiscales" de la concertada, que se empezó a trabajar con la consellera Meritxell Ruiz.

A punto de celebrar en 2019 el décimo aniversario de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), Romagosa ha recordado el 'principio de universalidad y de gratuidad' recogido por la norma catalana: "Queda mucho camino antes de cambiarla", ha dicho después del anuncio en julio del conseller Josep Bargalló de modificar la ley.

"Yo lo que le pediría no es que la empezara a revisar, sino que la acabara de aplicar", puesto que se trata de una normativa de consenso que costó mucho conseguir.

"La administración no está garantizando un sistema universal y gratuito de interés público o privado-concertado. No se está garantizando, y si esto no se garantiza no podemos hablar de equidad", ha resaltado Romagosa.

MÓDULO "INSUFICIENTE"

En un primer paso hacia el aumento de recursos, ha pedido al conseller reconocer que el módulo de concierto es insuficiente: "Nosotros planteamos una propuesta para determinar un estándar mínimo de concierto que cubra los gastos de funcionamiento real de las escuelas".

"Aprovechando que estamos saliendo de la crisis, no estamos pidiendo que todos los recursos vayan a la concertada, pero sí una parte proprocional", ha defendido Romagosa, tras lamentar que el módulo de conciertos se mantiene fijo desde hace diez años.

¿CUESTIÓN DE MODELO?

Tras lamentar una "campaña de desprestigio" contra la concertada, el líder de la CCAPAC se ha preguntado si en un escenario ideal sin pagar cuotas y el 100% de la plaza cubierta, existiría la voluntad de la administración y las entidades del sector de mantener la escuela concertada; en caso contrario, apunta un problema de modelo en que solo vale lo público.

A la luz de un estudio de la confederación, ha recordado que las familias aportaron en 2015 al total de la financiación escolar concertada 890 millones de euros, que también suman horas de comedor y la hora complementaria.