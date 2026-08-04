Padrós (Junts) denuncia a un policía por trato "hostil" al hablar en catalán en un trámite del DNI

Archivo - El diputado de Junts Isaac Padrós en un pleno del Parlament con su perro Guilty - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Parlament, Isaac Padrós, ha presentado una denuncia contra un agente del Cuerpo Nacional de Policía por trato "hostil, humillante y discriminatorio" tras usar el catalán al ir a renovar el DNI de su hija en una oficina de La Jonquera (Girona), según el escrito a que ha tenido acceso Europa Press.

Padrós ha denunciado al agente por 5 delitos: un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos; un delito de denegación discriminatoria de una prestación cometido por funcionario público; un delito contra la integridad moral cometido por funcionario público; un delito de falsedad en documento oficial y, "subsidiariamente", de un delito de coacciones.

HECHOS

En la denuncia se recoge que Padrós (que tiene discapacidad visual), su mujer y su hija fueron el pasado 29 de julio a renovar el DNI de la niña y que los agentes ya evidenciaron desde el inicio "contrariedad" por el hecho de que la familia se expresara en catalán.

La familia tiene reconocida su condición de familia numerosa (hecho que exime pagar las tasas de expedición del documento) y el escrito señala que el agente que tramitaba la expedición replicó que deberían haberlo advertido al inicio del trámite y les explicó que deberían pagar, hecho al que Padrós se negó.

Se trasladó a la familia a otro sitio dentro de la sala, en la que supuestamente irrumpieron hasta siete agentes más, y el agente denunciado le preguntó a Padrós en castellano si quería pagar o no, a lo que Padrós reiteró su negativa en catalán.

El agente pidió la documentación para identificar a Padrós y fue su mujer quien sacó el DNI, ante lo cual el agente presuntamente cogió del brazo a la mujer y le arrancó el DNI "bruscamente", sin explicar el motivo del requerimiento.

MOSSOS D'ESQUADRA

Padrós llamó al 112 requiriendo una patrulla de los Mossos d'Esquadra y, poco después, los agentes de la Policía Nacional invitaron a la familia a marchar tras negarse estos nuevamente a abonar la tasa.

La familia optó por pagar la tasa para recuperar el DNI de menor y tanto la mujer como Padrós presentaron una queja, a lo que, tras la llegada de una agente de los Mossos d'Esquadra que entró en la oficina a mediar, se le notificó a Padrós que se le denunciaba por desobediencia.