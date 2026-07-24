Pagès (Junts) acusa a Costa de tener "miedo" de ir a prisión cuando le pidieron ser síndico del 1-O

Archivo - El diputado de Junts Josep Pagès i Massó interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Congreso, Josep Pagès, ha acusado al exvicepresidente del Parlament Josep Costa de tener "miedo" de ir a prisión cuando le pidieron ser síndico del 1-O.

Lo ha expresado en un apunte en X recogido por Europa Press después de que Costa haya asegurado, en la misma red, que le importa un "bledo" que el Tribunal Supremo (TS) le haya aplicado la Ley de Amnistía tras ser acusado de un delito de desobediencia en el 'procés'.

Pagès, que fue síndico del 1-O, ha explicado que, en septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional imponía multas de 12.000 euros al día y había querellas de la Fiscalía pidiendo años de prisión, por lo que una de las personas que formaban parte de la Sindicatura Electoral del 1-O pidió que la sustituyeran.

Por ello, plantearon a Costa si quería sustituirla: "La respuesta fue que ni pensarlo, 'a mí en la prisión no me verán'. De ese episodio, como mínimo, tres somos testigos".

"La justicia española puede que le importe un bledo, pero en septiembre de 2017, cuando pintaban bastos, le daba un poco más de respeto, por no decir miedo. Hay algunos que sabemos como fue todo", ha añadido.

Para Pagès, la historia muestra "la cobardía y la deslealtad de algunos, que después se dedican a dar lecciones, y la responsabilidad y el patriotismo de otros, que hacen el trabajo sin querer ningún protagonismo".

También ha querido recordar que la persona que pidió ser sustituida acabó aguantando "hasta el final".