Palamós (Girona) se suma a la sexta gira de Nits de Circ

Archivo - Imagen de la infraestructura de Nits de Circ en Besalú (Girona). - NITS DE CIRC - Archivo

GIRONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de Nits de Circ incorporará por primera vez a Palamós (Girona) dentro de su calendario junto a las sedes de Besalú y Roses, ampliando su calendario hasta los 15 espectáculos y un total de 19.500 localidades entre el 12 y el 30 de agosto.

La programación contará con 29 artistas procedentes de ocho países, destacando la participación de la compañía 'The Flying Caballero' tras ser galardonada en el Festival de Circo de Montecarlo, informa un comunicado de Nits de Circ.

El cartel se completa con las actuaciones del ilusionista italiano Devid Di Lello, la compañía argentina Argendance, el dúo húngaro de cintas aéreas Duo Kriko, el cómico portugués César Dias, el malabarista chileno Chris Aguirre, el grupo acrobático Duo Soma y el equilibrista checo Stefan Dvorak.

El espectáculo, de 90 minutos de duración sin pausa intermedia, pasará por los Jardins del Molí de Besalú del 12 al 15 de agosto, en la Ciutadella de Roses del 18 al 23 de agosto y en la Plaça Sarquella de Palamós del 26 al 30 de agosto.

El director de Nits de Circ, Genís Matabosch, ha explicado que "la nueva edición de las Nits de Circ llega con un éxito imparable: Se han superado las 9.000 entradas vendidas, lo que ha supuesto que la organización añada una función extra en Palamós para el día 30 de agosto".