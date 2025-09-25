El Palau Robert de Barcelona conmemora los 75 años de 'El Ciervo' en una exposición hasta enero

Cuenta con las 813 portadas de la revista y unos 200 materiales relacionados con su historia

El Palau Robert de Barcelona acoge hasta el 18 de enero la exposición 'El Ciervo. 75 anys de pensament lliure i cultura', con la que conmemora los 75 años de la revista, en una iniciativa conjunta de la publicación y la Dirección General de Difusión de la Generalitat.

En una visita a la muestra este jueves, el comisario de la exposición, Sergi Álvarez, ha explicado a la prensa que esta muestra es una celebración y homenaje a 'El Ciervo' y una "revisión de su legado histórico y la perspectiva de futuro de las revistas de pensamiento".

El recorrido, que comienza en el año de nacimiento de la revista, en 1951, aborda cómo la revista tiene vocación de plataforma en defensa de los derechos y su importancia en la actualidad ante las "regresiones democráticas, de derechos, las violencias y los genocidios", según Álvarez.

Algunos de los temas que trata son la visión de la defensa de la democracia y el progreso desde sus inicios; el interés y preocupación por el hecho poético y la dimensión gráfica de la ilustración con humor e ironía; y su "mirada propia" hacia los temas que trataba, así como su defensa de la libertad de expresión.

En declaraciones a Europa Press, el director de la revista, Jaume Boix, dice que la muestra es una posibilidad de dar a conocer la publicación, sobre todo a los jóvenes; ha comparado 'El Ciervo' con las tiendas de proximidad típicas, que cuando ya no están se echan de menos; y ha señalado que la revista se erige actualmente como "la resistencia al algoritmo" y la reflexión de otro tipo de periodismo.

CARTA DE ILLA

En una carta leída durante el acto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no ha podido asistir al acto, ha celebrado la "generosa contribución a la lucha antifranquista y la consolidación de la democracia del país" de la revista y remarca su mérito fundacional en los años 50.

Ha definido al equipo de la revista a lo largo de estos 75 años como un 'dream team'; ha puesto en valor a 'El Ciervo' por su humanismo, diversidad y espíritu crítico razonado y elegante, y ha concluido: "Es una publicación que cualquier país serio y autoexigente debe querer tener y necesita".

HUMOR SUTIL Y PERSPECTIVA HUMANISTA

En el acto de inauguración, el secretario de Medios de Comunicación de la Generalitat, Carles Escolà, ha reivindicado el humor sutil y respetuoso y la humildad de la revista y su capacidad ante circunstancias difíciles de "mantener siempre un tono digno, una perspectiva humanista y un espíritu profundamente democrático".

La directora general de Difusión de la Generalitat, Elisabet Valls, ha destacado el anhelo de la revista de proponer temas importantes para la reflexión colectiva y su "apertura hacia lo que pasa en el mundo"; y en el acto también ha estado presente el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle.

MUESTRA

La exposición cuenta con todas las portadas de la revista a lo largo de los años, desde 1951 hasta la actualidad --un total de 813--; así como otros materiales, unos 200, entre ilustraciones características del humor gráfico y las viñetas de la revista, como las de Llorenç Gomis, Dionís Escorsa y Mariscal, o pliegos de poesía.

Dedica una sala a la censura y a la libertad de expresión, explicando primero el asalto a la redacción de 'El Ciervo' el 4 de julio de 1973, después del que varios medios nacionales e internacionales como 'Le Monde', el 'Frankfurter' o el 'Allgemeine Zeitung' lamentaron los hechos e impulsó la defensa de la libertad de expresión.

La muestra también cuenta con otros documentos como una sentencia por la publicación de una carta sobre la homosexualidad, notas del censor eclesiástico o una carta de Llorenç Gomis con motivo del secuestro de un número de 'El Ciervo'; y un vídeo final con exponentes culturales que reflexionan sobre el legado de la revista, como el escritor Eduardo Mendoza.