El Palau Robert de Barcelona expone a la fotógrafa Anna Turbau y su obra en la Transición

Autorretrato de Anna Turbau - PALAU ROBERT

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau Robert ha inaugurado la exposición 'Anna Turbau. En veu pròpia', una muestra dedicada a la fotógrafa y fotoperiodista barcelonesa Anna Turbau para repasar su trayectoria profesional y personal a través de imágenes que documentan la Transición española, ha informado este lunes en un comunicado.

La exposición, que podrá visitarse desde este lunes hasta el 30 de agosto, está comisariada por el fotógrafo documental Adra Pallón y por Maria Planas y Sílvia Omedes, de la Fundació Photographic Social Vision, con la colaboración del Centre Internacional de Fotografia Fundació Toni Catany y del Consello da Cultura Galega.

La muestra reivindica a Turbau como una de las pioneras del fotoperiodismo catalán comprometido y de denuncia durante la Transición, un periodo en el que documentó manifestaciones, luchas populares y movimientos sociales.

El recorrido reúne algunas de sus fotografías más conocidas realizadas en Galicia, donde se instaló en 1975 y trabajó para publicaciones como Interviú y Primera Plana.

Entre las imágenes expuestas hay algunas de las movilizaciones contra la autopista AP-9, los piquetes de Guísamo, las protestas por el naufragio del Marbel o el hospital psiquiátrico de Conxo, además de trabajos sobre las condiciones de vida de comunidades gitanas y otros colectivos situados en los márgenes de la sociedad.

La exposición también recupera numerosas fotografías inéditas de la Barcelona de los años sesenta y setenta, con imágenes del barrio del Raval, la prisión de mujeres de Wad-Ras, el Festival de Jazz de Barcelona, la primera Diada tras el franquismo, el referéndum constitucional o el atentado contra la revista El Papus.

Los organizadores han explicado que la muestra se ha construido a partir de la revisión de más de 40.000 fotografías conservadas en el archivo de la autora, además de entrevistas, declaraciones y recuerdos compartidos con ella, con el objetivo de acercar al público tanto su legado profesional como su forma de entender la fotografía.