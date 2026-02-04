El Palau Robert de Barcelona repasa en una muestra la acción de Open Arms desde sus inicios en 2015

El fundador de Open Arms, Òscar Camps, y la coordinadora del departamento de Educación de Open Arms, Ángeles Schjaer, antes de comenzar la visita a la exposición este miércoles en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palau Robert de Barcelona acogerá desde este jueves hasta el 3 de mayo la exposición 'Open Arms. Una missió a contracorrent', que recorre la acción de la entidad desde su origen en 2015 en la isla de Lesbos (Grecia), pasando por las acciones llevadas a cabo y que señala la "desinformación y noticias falsas" que afrontan.

Durante la visita este miércoles, el fundador de Open Arms, Òscar Camps, ha recordado que ya han pasado 10 años desde que la organización comenzó su actividad en Lesbos y cree que en estos momentos son "más importantes que nunca viendo cómo se está normalizando la violencia, el abuso y la vulneración de derechos".

"Si la población civil fuera consciente del poder que tiene, podríamos ver todas nuestras posibilidades", ha afirmado mientras da a conocer todos los espacios de la muestra.

Esta exposición es una iniciativa de la organización humanitaria y la Dirección general de Difusió - Palau Robert, que se pueden visitar de forma gratuita y se estructura en 6 ámbitos: desde los orígenes, pasando por el marco legal, los salvamentos en el mar, las acciones en tierra, la "denuncia por desinformación y noticias falsas" y la defensa de los derechos humanos.

"HACER LLEGAR TODO ESTO A LOS JÓVENES"

La coordinadora del departamento de Educación de Open Arms, Ángeles Schjaer, asegura que la exposición no solo surge para mostrar todo el trabajo que ha realizado la organización, sino también para "hacer llegar todo esto a los jóvenes" teniendo en cuenta el contexto actual.

"Ahora mismo, en el tiempo que estamos viviendo de violencia instaurada en este sistema, hemos visto importantísimo hacer llegar todo esto a los jóvenes. Esta exposición se basa en los derechos que se están vulnerando cada día", añade.

VISITA

El recorrido comienza con una de las primeras fotos sobre la crisis migratoria que dio la vuelta al mundo, la de un niño sirio de 3 años ahogado en una playa de Turquía: Camps asegura que vio esta imagen y que eso le hizo a él, como socorrista, "levantarse del sofá" y decidirse a comenzar la actividad de Open Arms.

"Es un gesto muy sencillo. El sofá aísla y paraliza. Nunca me plantee que levantarme del sofá implicaría crear una organización que 10 años después ha rescatado a 72.000 personas en el mar", ha afirmado y, mientras habla, tiene a sus espaldas con un plafón con los nombres de los 30.000 muertos en el Mediterráneo en estos años.

"DESPERTAR CONCIENCIAS"

La sala del inicio es una réplica de la nave de Open Arms, con todo el material que utilizan en sus misiones, y se pueden ver cajas con los nombres de los convenios internacionales que avalan su trabajo en el mar; cuerda con la que remolcaron parte de la comida que llevaron a Gaza hace dos años, así como material que han utilizado en las misiones --"123 en 10 años", señala Camps--.

En sus palabras, es una exposición que quizás incomode pero que espera que haga que la gente se levante del sofá y se implique de alguna manera: "Hemos llegado a un punto en el que la sociedad está anestesiada y quizás esta muestra pueda despertar conciencias".

La última sala cuenta con chalecos salvavidas esparcidos por el suelo, así como flotadores y otros útiles para ayudar a las personas migradas; y los objetos contenían mensajes en crítica a ciertas situaciones, como la 'Trata de personas', la 'Persecución política, religiosa o étnica' y la 'Violencia de género y opresión patriarcal'.