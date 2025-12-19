Paloma Alonso, nueva consejera independiente de Molins, en sustitución de Andrea Christenson

Archivo - Sede de Molins en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). - MOLINS - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Molins ha nombrado por cooptación como consejera independiente a Paloma Alonso, que sustituye en el cargo a Andrea Kathrin Christenson, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

Christenson ha presentado su dimisión por motivos personales y también ha dejado la presidencia de la comisión de nombramientos y retribuciones.

El nuevo presidente de esta comisión es Jean-Carlos Angulo, mientras que Alonso ha sido nombrada vocal.