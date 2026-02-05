Paloma Bordons y May R Ayamonte ganan los 34 Premios Edebé de Literatura Infantil y Juvenil

Antonio Garrido, May R Ayamonte, Milagros Tolón, Paloma Bordons y Sònia Hernández tras el acto de este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Paloma Bordons --por 'El Esplendor de los Mares'-- y May R Ayamonte --por 'El maullido de la marisma'-- han ganado los 34 Premios Edebé de Literatura Infantil y Juvenil, respectivamente, dotados 25.000 y 30.000 euros.

El acto de entrega, celebrado este jueves en Barcelona, ha contado con la intervención de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y con la presencia de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, que han concedido los galardones.

Tolón ha reivindicado la lectura en un contexto "marcado por la inmediatez y por la sobreabundancia de estímulos", y ha dicho que defenderla es defender el tiempo lento, la reflexión y la atención.

Hablar de literatura infantil y juvenil, según la ministra, es hablar "de cómo se despierta la curiosidad, cómo se aprende a comprender el mundo y a comprenderse a uno mismo", y ha asegurado que permite ganar autonomía, pensamiento crítico, imaginación y capacidad de empatía.

El director general del grupo Edebé, Antonio Garrido, ha afirmado que en tiempo de estímulos y pantallas, la literatura sigue siendo "un espacio de calma" y libertad, y ha destacado que escribir libros para niños y jóvenes exige honestidad, sensibilidad y respeto por la inteligencia de los lectores, en sus palabras.

PREMIO INFANTIL

'El Esplendor de los Mares' narra la travesía de una niña que viaja con su madre y su hermana en un petrolero británico, en la posguerra española, hacia Argentina, donde buscan reecontrarse con su padre exiliado.

Paralelamente, se explica la historia de la misma niña cuando ya es abuela, que recorre el mismo trayecto con sus nietos, esta vez en un crucero, con situaciones "que se repiten en los dos mundos", en palabras de la autora, Paloma Bordons.

"Me pareció muy importante que hubiera el pasado, que hubiera el presente, y que una niña dijera: '¡Si mi abuela no es solo mi abuela!", ha dicho.

Bordons ha apuntado que el libro se puede leer tanto siendo adulto como siendo niño, y que quizás requiere "más atención" de la que hoy en día se está acostumbrado a pedir a los niños.

PREMIO JUVENIL

En 'El maullido de la marisma', la protagonista, Vera, que vive con su padre --guarda forestal-- en el Parque Nacional de Doñana, se encuentra una cría de lince ibérico, a la que acoge pensando que es "un gatito sin cola" y llama Felisa.

A partir de ahí, Vera crecerá para convertirse en una bióloga impulsora del programa de Protección del Lince Ibérico, en una historia "conservacionista" que reivindica el medio ambiente y quiere difundir la labor de protección de este animal, en palabras de su autora.

May R Ayamonte, nacida en Huelva, ha alertado de que los humedales y el conjunto de los ecosistemas de Doñana están en peligro, y ha explicado que con el libro busca "elevar conciencias" entre el público más joven.

Las obras premiadas, seleccionadas de entre 310 manuscritos, en el caso del premio juvenil, y de entre 210, en el infantil, se publicarán el 25 de marzo de 2026, y están dirigidas a mayores de 10 y 12 años, respectivamente.