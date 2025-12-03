Pané prevé llegar al pico de contagios por gripe en tres semanas, "coincidiendo con Navidad"

La consellera de Salud, Olga Pané, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, prevé que Catalunya llegue al pico de contagios por gripe en tres semanas, "coincidiendo con Navidad", un hecho que preocupa, en sus palabras, y ha asegurado que en Catalunya hay suficientes vacunas como para no colapsar.

En una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ha explicado que la incidencia del contagio está actualmente en los 164 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone superar el umbral moderado, y se prevé que para Navidad se llegue al umbral alto, de 218 casos por cada 100.000 habitantes.

Ante esta perspectiva, ha recordado que se ha abierto la vacunación por gripe no solamente a los grupos de riesgo --niños y personas mayores--, que son los mayores "transmisores" de ella, y ha defendido que en Catalunya hay suficientes vacunas para toda la población como para no colapsar, texualmente.

Sobre la reunión de este viernes entre Ministerio y las CCAA en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ha afirmado que el Govern es partidario de tener un "mismo" protocolo entre todas las CCAA ante la gripe porque, según ella, el hecho de no tenerlo traslada confusión a la ciudadanía.

Ha señalado que la mascarilla en los centros sanitarios se recomienda a partir del umbral alto.