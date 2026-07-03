Paneque afirma que el futuro Pla Director de Mobilitat potenciará el transporte público en Girona

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, durante la presentación de la Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de les Comarques Gironines 2024-2025 - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que el futuro Pla Director de Mobilitat potenciará el transporte público en Girona para que "realmente sea una alternativa al vehículo privado, que es fundamental".

Lo ha dicho este viernes en la presesentación de la Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de les Comarques Gironines 2024-2025, que debe facilitar la elaboració del Pla Director de Mobilitat: "Tenemos una hoja de ruta para poner el transporte público en el centro de la movilidad de Girona".

"El próximo verano podríamos estar en condiciones de poner en marcha los trabajos de redacción y de participación del Pla", y ha asegurado que hay que transformar profundamente la movilidad para reducir el 55% de las emisiones en 2030 y llegar a la neutralidad climática en 2050.

Además de servir de base para la redacción del futuro PDM, la información recogida se pone a disposición de los ayuntamientos, consejos comarcales, universidades, centros de investigación, empresas consultoras y de cualquier administración o entidad que trabaje en la planificación, análisis y gobernanza de la movilidad.

Los resultados derivan de casi 14.000 encuestas en 208 municipios y aportan una fotografía de, entre otras cosas, qué peso tiene el coche en los desplazamientos interurbanos o cuál es la importancia de los trayectos cortos y a pie en un mismo municipio.

Las entrevistas se han realizado entre el 15 de noviembre de 2024 y el 16 de abril de 2025 a personas residentes de las siete comarcas de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès y Selva.

RESULTADOS

El informe recoge que de la población total de las comarcas gerundenses, en día laborable se desplazan 633.416 personas, el 82,6% de la población residente de 4 ó más años, mientras que en fin de semana lo hacen 431.701 personas (56,3%).

El transporte público representa el 6,5% de los desplazamientos en día laborable y el 3,5% en fin de semana, principalmente en los desplazamientos interurbanos.

En este sentido, el vehículo privado sigue siendo el principal modo de transporte y concentra el 58,9% de los desplazamientos en día laborable y el 66,7% durante el fin de semana, mienrtas que los modos activos (ir a pie y bicicleta) representan el 34,6% de los desplazamientos en día laborable.