Paneque afirma que "no es de recibo no sentarse o abandonar" el CPFF sin aportar alternativas

Pide una reflexión a Junts en financiación: "El 'todo o nada' normalmente lleva a 'nada"

BARCELONA, 13 Ene. (EURPPA PRESS) -

La consellera de Terriotorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que "no es de recibo no sentarse o abandonar" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este miércoles sobre el nuevo modelo de financiación, y ha instado a aportar alternativas, al ser preguntada por un posible abandono de los representantes de comunidades autónomas presididas por el PP.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha insistido en que sería "poco comprensible" que en una cuestión tan importante como esta y que afecta a todas las comunidades autónomas se abandonase la reunión y no se presentase una alternativa.

"No me puedo imaginar nada que no sea seriedad", ha asegurado la portavoz del Govern, tras lo que ha añadido que quizás alguien que no tenga entre sus prioridades reforzar los servicios públicos, sino privatizarlos, no le interesa tanto la cuestión de la financiación, textualmente.

Paneque ha reclamado un debate sereno y con aportaciones, "en el ámbito de la razón, de las cifras y de la objetividad", y ha deseado que la propuesta acordada entre el Gobierno y ERC sea bien valorada por el resto de comunidades autónomas.

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENT

Ha detallado que el próximo 21 de enero la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, dará explicaciones a petición propia en comisión parlamentaria ante los grupos sobre el nuevo modelo de financiación.

Preguntada por si desde el Govern harán algún gesto para acercar posturas con Junts sobre financiación, la consellera ha respondido que espera que cualquier fuerza política vinculada al catalanismo entienda que la nueva financiación es una "oportunidad" para mejorar los servicios públicos catalanes.

Ha llamado a Junts a hacer una reflexión más allá de los modelos que defienda legítimamente cada partido: "Si algún grupo plantea la cuestión como un 'todo o nada', es verdad que en estas posiciones nuestra historia nos muestra que el 'todo o nada' normalmente lleva a 'nada", ha avisado.

COMUNICADO DE FOMENT

Sobre el comunicado de Foment del Treball que calificaba de claramente insuficiente la nueva financiación para Catalunya, Paneque ha sostenido que respetan las posiciones de todo el mundo, pero ha defendido que "una amplia mayoría de actores económicos y sociales se muestran favorables al modelo".

"Hemos recibido muchas valoraciones positivas al respecto del ámbito empresarial también y de empresas y empresarios concretos, que no detallaré", ha asegurado Paneque, después de las declaraciones de Foment, que se hicieron antes de que se produjese una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los agentes económicos y sociales el viernes pasado.